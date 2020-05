Como puede apreciarse, hasta aquí llego la ilusión de tener un Estado inteligente, ágil y sobre todo, sensible, en tanto deja a todo titular de una pyme en la encerrona de elegir entre quebrar la empresa por no poder sostenerla o quebrar personalment e, por no poder recibir sus ganancias -su sustento- por un año, acumulando deudas de todo tipo y color (salud, educación, impuestos personales, servicios, etc etc), sin entrar a considerar el hecho de que para adquirir alimentos, necesitaría de ese dinero que por 12 meses no podría liquidarse.