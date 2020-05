— Es el anclaje en algo conocido, la revalorización de la propia identidad. Se homenajea a los médicos y servidores públicos, a todos los que están ayudando a que se vuelva a sentir esa comunidad. Lo público aparece como algo primordial en esa crisis, donde nadie se siente a salvo. Tuvo que pasar algo tan grave para entender que no alcanza con que yo esté bien y cuidar a mi círculo primario. Las empresas, por ejemplo, reaccionaron muy rápidamente para evitar que haya desabastecimientos. Cambió el tono de comunicación, no hay humor cínico o irónico porque no encaja en este momento. Es como una radio que no sintoniza bien. Tampoco va el tono épico porque todos nos sentimos vulnerables. Las personas están atentas a que las marcas no solo digan, sino que hagan lo que dicen; que sean coherentes.