Como si un mago hubiera chasqueado sus dedos, los inversores del mundo despertaron de su estado de ilusión de una reactivación económica gradual. El fin de semana, con la suma de nuevos casos de contagios y muertos, les mostró que el Covid-19 no sabe de reglas, hubo un rebrote. Corea, uno de los países que mejor manejó la crisis, fue el autor del gran fracaso. Ahora saben que muchas veces las cifras de contagio varían por hechos que no guardan un patrón de conducta y no porque el Covid-19 haya bajado su virulencia. Es un enemigo del que poco se conoce y bastó que lo desafiaran para demostrar que su poder de daño sigue intacto.