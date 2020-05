— Esa parte no la estoy criticando. Es algo que se ha hecho en todo el mundo. Algo está llegando. Los planes sociales ya lo tenían estructurados y en marcha y es más fácil acreditar la plata emitida. Hay un programa social, no había más remedio porque mucha gente que estaba en negro se quedó sin trabajo. Pero hacerles llegar la plata a un monotributista o alguien que vendía servicios o a las empresas que no están produciendo es más difícil y está llegando mal o con cuentagotas. Pero simplemente porque no estaba estructurado. Vamos a una inflación alta, pero eventualmente no hay más remedio.