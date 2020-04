“La licitación en pesos da cuenta de que el mercado comienza a creerle al Tesoro que está dispuesto a honrar los compromisos en pesos . Es que de no hacerlo el costo es demasiado grande: se rompe la demanda de activos en pesos y, al no haber oferta de dólares, las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos no tienen techo”, indicaron a Infobae desde la consultora Analytica que dirigen Rodrígo Álvarez y Ricardo Delgado.