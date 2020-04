"Eso puede ser un dilema de corto pero no de mediano plazo. Si el Producto va a caer 10 puntos no va a haber política pública que atienda todos los efectos colaterales. Tenemos que tener en cuenta que parte del problema no es el virus o la crisis internacional, es nuestra capacidad como Estado de dar respuesta. Esto pasa porque somos chicos. La respuesta es insuficiente y bastante primitiva en su alcance”, manifestó Hernán Lacunza.