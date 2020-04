Pero no es solo la confianza de los inversores, sino la del público . Se han visto comercios que venden accesorios para celulares, artículos para el hogar, librerías, tímidamente abiertos. Las puertas estaban cerradas, pero había una persona adentro que atendía si alguien la llamaba y le vendían lo que pedía. “Estamos jugados -dijo un vendedor- y ya no nos importa si nos sancionan. No tenemos plata ni para pagar las multas”. Por supuesto, la pérdida de respeto a la cuarentena se repetía en el resto de la calle con una mayor cantidad de circulación de gente y vehículos.