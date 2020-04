El resultado de ese desencuentro derivó en una propuesta agresiva, de la que aún faltan conocer detalles técnicos relevantes, que el Gobierno presenta como unilateral. Una oferta a todo o nada, tómalo o déjalo. Al menos, esa la intención del mensaje de los propios dichos del ministro: “La oferta tiene una fecha de cierre, en 20 días” y sugirió que no se aceptará una contrapropuesta. Y también de la puesta en escena, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sentada en la mesa principal como el detalle más destacado. Aun cuando algunos acreedores duden de que efectivamente no exista espacio para negociar mejores condiciones, la presencia de la ex presidenta fue leída como una señal de inflexibilidad.