Y a todo esto, realizó la siguiente recomendación al actual presidente del Banco Central, Miguel Pesce: “Hoy el déficit fiscal es muy alto. Y si yo fuera presidente del Banco Central o si pudiera realizar una recomendación al actual titular, le diría que no haga lo que hice yo, que no fui fuerte en la lucha para bajar el déficit, porque confiaba en el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y en la retrospectiva, lo debería haber hecho. A Miguel Pesce le diría que empuje para que se baje el déficit fiscal y acomodar las cuentas lo más posible, reduciendo gastos que no son esenciales”.