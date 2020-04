En la reunión virtual, con epicentro en Washington, el ex secretario del Tesoro de EEUU, Lawrence Summers, y el ex primer ministro británico, Gordon Brown, pidieron una moratoria por dos años para “las economías emergentes que necesiten ayuda”, pedido que dos economistas de Harvard, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff (ex economista jefe del FMI), hicieron aún más amplio: congelar por dos años todos los pagos de deuda soberana, salvo los de los países con calificación crediticia AAA (EEUU, Japón, Alemania, etc).