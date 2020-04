Si no se testea, nunca sabremos cuánto avanza la pandemia. Entonces no habrá manera de tomar medidas razonables. ¿Hasta cuándo dejar a la población en aislamiento? Imposible saber. ¿Hasta cuándo pretender que las empresas sigan pagando a sus empleados si no pueden producir? Imposible saber. ¿Hasta cuándo van a insistir con que la gente pague el 100% de sus impuestos si no le entra un centavo? Imposible saber.