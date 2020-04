La discusión es si se paga USD 42, USD 45 o USD 50 el barril cuando en el mundo ronda los 20 dólares para sostener a la industria, el empleo y los ingresos de las provincias petroleras vía las regalías. “Con los valores internacionales, con este nuevo problema en donde no se puede almacenar porque no hay espacio, con empresas que empiezan a cerrar pozos porque la cuarentena se extiende, con una demanda que va a seguir en estos valores y sin posibilidad de exportar porque hay sobre oferta de petróleo en el mundo, la discusión se volvió un poco estéril”, sentenció un petrolero que prefirió el off the record.