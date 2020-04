“ Con esta resolución todos los salarios que no eran remunerativos ahora pasarán a ser remunerativos , es decir, se incrementa el costo. Cuando llamamos para averiguar que había pasado, la respuesta fue que no se podía desfinanciar a la Anses . Esto es una locura, hay una cantidad enorme de sectores que no van a poder hacer frente a esto. Los dueños de los bares, los locales de ropa, los gimnasios, son todas personas que tienen empleados y que no están facturando nada”, explicó un ejecutivo de una compañía que deberá rehacer los números de su empresa para pagar sueldos.