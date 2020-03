“Hoy tenemos un seguro de desempleo que se suma a la indemnización, ¿pero cómo afronto la indemnización si no tengo más actividad? Ahí lo que hace falta es un seguro de desempleo y no un esquema que si la pyme está en problemas no va a poder pagar, con lo cual el trabajador termina estando peor”, añadió. “Después, cuando vuelve la actividad, por el miedo al peso del monto indemnizatorio, se perjudica la creación de empleo. Entonces, lo que tiene que haber es algo que se pregunte qué tenemos que proteger. ¿Un puesto de trabajo que no existe o al trabajador y su familia? Por eso es que yo creo que lo que tiene que tener la Argentina es un buen seguro de desempleo”, comentó.