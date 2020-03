“Hay empresas que están recién empezando a depositar pesos. La mayoría de los comercios, salvo farmacias y alimentos, no están teniendo ingresos. La cadena de ropa, por ejemplo, no tuvo ventas en estos días. Todo esto va a obligar a los bancos a administrar la situación, pero mientras el aislamiento no se estire demasiado no es para preocuparse por la calidad de cartera de un sistema que está muy líquido y que casi no otorgó créditos en los últimos dos años”, agregó Barbero.