Gabriel Caamaño de Ecoledesma dijo que los créditos “para pagar sueldos no sirven y el impulso a la demanda no es lo que hay que hacer; es la oferta la que sufre el shock. En este paquete además, brillan por su ausencia las medidas para cuentapropistas. Por ejemplo, no se dijo nada sobre la suspensión de las cuotas del monotributo”, detalló.