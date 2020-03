En cualquier caso, lo cierto es que en el mercado hay también quienes hacen otra lectura: es el inicio de la etapa clave de la negociación y no debería sorprender que desde el Gobierno hasta amenacen con no pagar. De hecho, en los últimos días se repite el argumento de “se pagará a los que acepten y los que no, que se queden afuera sin cobrar”. Sin lograr los mínimos de aceptación que exigen las cláusulas de acción colectiva (CACs), de 66% u 85% de los montos involucrados según los bonos, esa decisión es equivalente a caer en default. Y, aunque con dudas, los acreedores están por ahora convencidos de que Alberto Fernández quiere evitarlo.