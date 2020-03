El financiamiento con tarjetas crece, aunque no por la baja de tasas. El tope de intereses que impuso el BCRA se aplica al “revolving", es decir al pago mínimo o al financiamiento de saldos impagos de la tarjeta, que no es el principal uso que se le da a los plásticos. Sólo lo toman quienes no llegan a pagar. La mayor parte del financiamiento va por compras en cuotas fijas, que si crece hace varios meses en base al impulso de Ahora 12.