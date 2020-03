Es necesario hacer entender que la Argentina no tiene fondos pagar los próximos fallos adversos y no puede emitir nuevos bonos para pagarlos. Cuanto más tiempo desobedezca una orden judicial al postergar el pago de un fallo, mayor será el daño que el país enfrentará en el ámbito internacional . Es importante recordar los problemas que enfrentó Argentina en 2014 cuando el ex juez Thomas Griesa impidió que Argentina pagara a sus acreedores debido a una serie de medidas cautelares tras la decisión de Argentina de ignorar las decisiones del juez. ¿Queremos revivir esta historia?