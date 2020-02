Además, según anticipó, cuando esta tarde el ministro de Agricultura Luis Basterra reciba a los representantes de la Mesa de Enlace podría haber anuncios para los productores más chicos, que están nucleados en la Federación Agraria y Coninagro. “ Una parte de las retenciones efectivamente se va a destinar a los productores más mas vulnerables, lo que debió haberse hecho en 2008 y no se hubiese generado semejante conflicto . Por eso se incorporó el concepto de segmentación de las retenciones al tamaño del productor y la región. De ahí en adelante, el ministro no debe quedar encerrado solamente en el tema de las retenciones, si no en muchos aspectos de política agropecuaria para los que no producen soja, sino caprinos, cerdos, manzanas”, indicó.