Fue una decisión prácticamente unánime del sector: suspender en forma preventiva el otorgamiento de nuevos préstamos destinados al consumo, hasta no tener más claro los alcances de las nuevas regulaciones del Central. Así lo definieron casi todas las 58 fintech que operan en el mercado de préstamos on line y lo mismo ocurrió con otra enorme cantidad de compañías que se especializan en el otorgamiento de créditos para población sub bancarizada.