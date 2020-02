Aunque Alberto Fernández había señalado que la estrategia no es entrar en cesación de pagos, nadie está en condiciones de asegurar que ello no ocurra. Los bonos emitidos bajo ley internacional tiene cláusulas que requieren entre 66% y 75% de aceptación de los inversores para que el resto entre en la renegociación, aún cuando no esté de acuerdo. Pero la experiencia de la provincia de Buenos Aires demostró que no es tan fácil llegar a ese nivel. Su gobernador, Axel Kicillof, lo aprendió por las malas.