— El termómetro local es muy bueno. En la región somos los que más crecemos a nivel nube con una adopción muy interesante en los últimos cinco años. Al principio había un tema de duda con la seguridad de los datos que hoy ya no veo ni en los clientes ni en el mercado. Los beneficios en costos, go to market y proyectos, son enormes. Tenemos varios universos de clientes. El de las empresas corporativas que ya vienen con una adopción más fuerte por sus casas matrices. El mundo de las startups, que empuja. Están las grandes empresas locales, como Arcor, por ejemplo, que tiene toda su producción y logística en nuestra nube. Y, por último, las pymes, que son clave: no pueden invertir en hardware y data centers, ni contratar servicios, ni pagar licencias y menos esperar un año para la implementación.