“La expansión de la base del año pasado está muy por encima del promedio, tanto en términos nominales (25,8% vs 12,9%) como reales (14,9% vs 9,6%) ”, advirtió la consultora dirigida por el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, quien presidió por un mes el Consejo Asesor para renegociar la deuda y luego se alejó por considerar que ya habia “cumplido su cometido”.