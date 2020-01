Someterse al dictado de Washington no es una cosa menor en América Latina. Entre los peronistas y colegas de Fernández puede ser visto como una herejía o una traición. Algunas concesiones a los Estados Unidos -por ejemplo, López Obrador haciendo el trabajo sucio para Trump en las fronteras sur y norte de México- son claramente excesivas. Aún así, López Obrador optó no cruzar la línea roja que Trump supuestamente fijó para México: no hay médicos cubanos en México, ni petróleo mexicano subsidiado para Cuba. Para la Argentina, defender una causa perdida en Bolvia, donde hay pocos principios en juego, y ayudar a Cuba y Venezuela a perpetuar la miseria de sus pueblos al costo de perder el apoyo americano donde realmente importa, simplemente no vale la pena.