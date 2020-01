Todavía no está claro si el Gobierno permitirá utilizar ese dinero para este tipo de inversiones o deberá mantenerlo inmovilizado en una cuenta bancaria, hasta diciembre. Este sería el peor escenario, ya que desalentará la repatriación de los activos, no sólo por el temor de que ante una situación de extrema necesidad el fisco pudiera apelar a esos fondos, sino porque no tiene sentido tener dinero estancado sin que genere renta . Muchos contadores, de hecho, están recomendando a sus clientes esperar a que la AFIP publique la reglamentación respectiva para luego evaluar cómo proseguir. “Estamos trabajando para que la reglamentación esté lista en las próximas semanas", dijeron en el ente que preside Mercedes Marcó del Pont.