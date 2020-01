Cuentan en varias de las compañías que la gran obsesión de Español fueron las primeras marcas. El precio, se discutía; la marca no . Pero no en todos los casos le salió bien. Lo logró con varias, como las hamburguesas Paty, los pañales Pampers y Hugghies, la cerveza Quilmes, y la Coca-Cola, entre otros, pero no pudo con algunas que hubiera querido tener y las empresas se plantaron. Hubo casos en los que las firmas pudieron convencerla con otra segunda marca, pero en algunos otros casos la negativa de la compañía a aceptar ofrecer determinado producto en el programa hicieron que no ingrese con ninguno.