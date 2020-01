"Nosotros iremos incorporando otras variedades, pero no podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa: necesitamos saber cuánto valen las cosas. Podemos debatir sobre el tema, pero el origen de la cuestión son las primeras marcas; nadie dice que tenemos las tres principales marcas de pañales con baja de precios en góndola, que volvimos a tener lavandina... yo no sé si el café es bueno o malo, pero antes teníamos café en saquitos y ahora tenemos café molido: tenemos otra vez un programa con productos de referencia”, agregó.