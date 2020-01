Las medidas impulsadas por el Gobierno en lo relativo a nuevos impuestos y limitaciones a la compra de divisas no hacen más que enrarecer la situación actual. “El mercado de alquiler de los espacios se referencia en dólares, aunque los contratos se pagan en pesos al tipo de cambio oficial. En este contexto, p areciera que la referencia al dólar oficial a la hora de ocupar una oficina está empezando a sonar como una anécdota más ya que el valor del dólar oficial no es lo que era, sino que se elevó un 30% . En el corto plazo, no parece que haya cambios. En el actual contexto, con vacancia en aumento y precios a la baja, los propietarios ya estaban absorbiendo una caída de sus ingresos reales por la limitación de adquirir dólares a valores oficiales con los pesos que pagan sus inquilinos”, amplió.