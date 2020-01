Treinta ejemplos bastan para resumir los fuertes vaivenes económicos del 2019. Hay 9 del presidente Alberto Fernández; 7 del ex presidente Mauricio Macri; 4 de su anteúltimo ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y una de la actual vicepresidente Cristina Fernández, del ministro de Economía Martín Guzmán; del diputado Sergio Massa; de Gerry Rice, vocero del FMI y otra de un informe del organismos; de la ex ministra Carolina Staley; del ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza; del ex presidente del Banco Central Guido Sandleris; del ex candidato a presidente Roberto Lavagna; y una del economista Emmanuel Álvarez Agis.