Mañana cuando reabran los mercados no solo será la presentación del dólar “solidario” o turista, sino que los inversores estarán pendientes de una duda que no es menor, si la suba de dólar mayorista de 17 centavos del lunes a $59,99, significó una devaluación de 3% para tranquilizar. No se sabe si fue algo casual por el escaso monto de negocios que dejó poco margen de compra al Banco Central o fue un aumento de la paridad mayorista para compensar al campo por las retenciones.