Tal vez el más relevante se centra no sólo en su eventual propio cargo, sino en el de los demás. Es decir, en la preponderancia de los puestos que ocupen otros como, por ejemplo, Matías Kulfas, el principal asesor de Alberto Fernández quien se consolida como candidato firme para el Ministerio de la Producción. ¿O será de Economía sin el área de Finanzas? Lo concreto es que existen en torno al presidente electo diferentes miradas respecto del manejo del manejo de la deuda y el margen de desequilibrio fiscal viable para encarar la renegociación. También respecto a las condiciones de esa reestructuración, particularmente los plazos. Hay quienes imaginan, alrededor del presidente electo, consensuar con los acreedores una propuesta que implique no pagar durante todo el mandato, lo que sería avanzar aún más allá de la propuesta del asesor Martín Guzmán, quien propone dos años de gracia. Nielsen no se contaría en este grupo. En una negociación en ciernes, todos empiezan a marcar la cancha.