2 - Se aleja la expectativa de un canje “amigable” para la deuda. Fernández y sus referentes económicos ya no volvieron a repetir la idea de ir a una renegociación de deuda al estilo de la efectuada por Uruguay en 2003. Aquella transacción consistió en un alargamiento de plazos de los bonos reestructurados, pero sin quita de capital ni de intereses. Esto se considera totalmente inviable para la Argentina, que precisa un importante alivio en los pagos por lo menos en los próximos tres años. La caída en los precios de los bonos y los nuevos aumentos de los rendimientos implica que los inversores esperan una quita mucho más dura. Probablemente ya no muy diferente a la que Néstor Kirchner llevó adelante en 2005. Los principales referentes económicos del futuro gobierno, sin embargo, consideran que no será necesario avanzar tan agresivamente y que ello dejaría a la Argentina sin acceso a nuevo financiamiento de los mercados en los próximos años.