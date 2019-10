— El acuerdo entre Argentina y Brasil hay que verlo inserto en otras cosas que están cambiando. Todo comienza con México y Brasil y sigue con el del Mercosur con la Comunidad Europea. En ese marco, la relación con Argentina tenía que tener una cadencia hacia el libre comercio. El movimiento de apertura que estamos viendo en la región es algo positivo, pero esa apertura con reducción de tarifas de importación y discusión de tarifa única en el Mercosur, tiene que estar acompañada por reformas que apunten a la competitividad. Por ejemplo, en las fábricas de la región la automatización y la tecnología de producción son totalmente comparables, y en muchos casos es mejor que en plantas de países centrales. Son más productivas porque las inversiones son más recientes, con tecnología más nueva. Entonces, no está de la puerta para adentro de la fábrica el tema: las horas que toma fabricar un vehículo están bastante alineadas. Desde ese punto de vista deberíamos ser capaces de competir hoy, pero no lo hacemos por tres razones. Primero por la carga tributaria, que es muy alta comparada con cualquiera de los países con los que tenemos que competir. El segundo punto es por la logística: dependemos mucho de una modalidad única de transporte, algo que encarece los costos. Y por último el costo laboral, que no necesariamente es el salario del trabajador, sino las cargas y costos que hay por encima de lo que la gente cobra. En resumen, el modelo de apertura es positivo y ahora el trabajo es la competitividad.