"He sido el miembro más bajo del personal, trabajando en una telenovela diaria, y ahora dirijo una empresa que produjo algunos de los guiones más innovadores (y algunos de los fracasos más infames) de todos los tiempos. He estado dos veces del lado de la compañía que es comprada, y he adquirido y asimilado otras, entre ellas Pixar, Marvel, Lucas-film y, más recientemente, 21st Century Fox ", escribe Iger en sus memorias, “El viaje de toda una vida”, en las que además le da el crédito de su éxito a su padre por haberlo empujado a trabajar duro y no tener miedo a arriesgarse. El CEO también expresa los 10 valores que el cree que todo “gran líder” debe tener.