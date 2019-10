Yasky pidió terminar con el imperio de la mercantilización: “Nos quisieron vender que el mercado resuelve los problemas y no es verdad. Nosotros tenemos que construir una sociedad donde el desarrollo vaya de la mano del crecimiento económico. Reforma laboral como un dogma del neoliberalismo que lo aplican como cuestión religiosa, no; no podemos seguir perdiendo el tiempo. Si es como el caso de Toyota, sí ”, aseguró.