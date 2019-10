Bien que eso podría significar un “estancamiento”. Pero no es el caso. Guedes fue preciso: “Hay señales de crecimiento en todos los sectores económicos; por empezar en la construcción y el comercio minorista” . Desde luego, al gobierno aperturista de Bolsonaro no le será sencillo convivir con una economía argentina que requiere de cautela a la hora de hablar de “integración al mundo”. Ese es uno de los grandes temores del equipo gobernante brasileño y, por la mañana de este jueves, lo expresó el presidente de Brasil al postular, enfático, que en caso de no ser reelecto Mauricio Macri habrá “una vuelta al pasado” en la Argentina.