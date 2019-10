- No lo sé, me sorprende. No conozco la mirada de la Casa Rosada. Cuando lo hablé con Sica me dijo que no pasaba nada. Tengo la conciencia tranquila. Antes me había llamado Fernández y habíamos tenido una reunión, me había anticipado que quería hacer un acuerdo y hablamos de hacerlo más adelante. Lo de Tucumán eran los 50 años de Unión Industrial provincial. El gobernador se apropió de ese festejo. Ahí tuve un baño de peronismo . Estaban los trabajadores, casi todo el peronismo bonaerense y figuras como Sergio Massa y Verónica Magario. Tuvimos una charla en la gobernación con industriales y luego la conferencia. Insisto, eso no es hacer campaña. Pero en la UIA tenían todos muy claro a dónde iba y con qué me iba a encontrar.