Desde la oposición, la diputada Graciela Camaño aseguró que no hubo conversaciones sobre el tema con los distintos bloques. “Hasta que no lo vea ingresado el proyecto, no lo creo. Me parece que no tienen intención de sacar las cosas”, señaló a Infobae. Y, además, destacó que se puede superponer con otro proyecto sobre el tema que ya fue presentado en el Senado por la legisladora Silvina García Larraburu.