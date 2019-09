Pero lo concreto es que muchas entidades no ven ya ningún negocio en captar dólares que en buena medida luego no podrán prestar. Por eso, a pesar de la fuerte salida de depósitos la tasa que pagan por un plazo fijo en moneda dura no suele superar el 1% anual para un plazo de 30 días. Esto es menos de lo que paga un banco en los Estados Unidos. En cambio, pueden elevar la tasa a niveles de 3 ó 4% anual si la colocación se hace a un año.