– ¿Cree que el control de cambios selectivo, porque no afecta al comercio exterior, puede derivar en prácticas de sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones, y afecte al resultado del intercambio comercial de los próximos meses?

– No estoy muy seguro si lo va a afectar tanto. Es cierto que si se generan desequilibrios locales se filtran en el intercambio comercial. Pero también hay que recordar que desde el blanqueo de activos en el exterior se intensificaron los controles, y por tanto ya no hay tantas vías de escape como había en el pasado.