Incluso circuló el borrador de una carta, que no fue enviada aún, donde las empresas piden no aplicar la ley de Abastecimiento porque redundará "en una caída de la actividad y revisión de los planes de inversión ya comprometidos" y se avisa que podrían tomar medidas legales si se aumenta de esa manera. Ahora que la decisión ya fue tomada, desde una de las empresas aclaran que "la resolución afecta al negocio y a la industria, pero que en definitiva no habrá presentaciones administrativas o judiciales porque se entiende la situación económica de los argentinos".