Finalmente, Bornoroni dijo que no se ven en el horizonte próximo nuevos aumentos en los precios de los combustibles. "La nafta no va a bajar, pero tampoco se habla de suba. El dólar está bajo, no hay más atraso y con el último aumento se llegó al punto de equilibrio. Habría que preguntarle a las petroleras por qué no baja la nafta", sentenció.