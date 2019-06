Pero un repaso de lo sucedido en los últimos 50 o 60 años no avala esas exigencias de mayor proteccionismo para proteger las fábricas y el trabajo argentino. La economía argentina es extremadamente cerrada, al contrario de lo que muchos creen. Exporta poco y también importa poco. Según el experto en comercio exterior Marcelo Elizondo, el ratio entre exportaciones y PBI situó a la Argentina en el puesto 144 del mundo. Mientras que el país exporta U$S 1.500 per cápita por año, Chile supera los USD 4.000, o sea casi el triple. Los chilenos tienen además tratados de libre comercio con casi todo el planeta.