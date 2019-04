– ¿No cree que parte de esos desequilibrios son la consecuencia de efectos inerciales de los desajustes que se produjeron en los últimos años del gobierno anterior, con el cepo cambiario, el control de importaciones, la prohibición al pago de dividendos al exterior, el default parcial de la deuda que no se había logrado cerrar? ¿Había otra forma de normalizar el sector externo?

– Podemos discutir mucho si la herencia recibida es o no es. Acá le contesto con la política: Primero gobernamos durante 3 períodos constitucionales, es decir recibimos respaldo popular durante 12 años y la elección que se pierde en 2015 fue por muy poco, no hubo un colapso electoral. Nosotros no hicimos todo muy mal. Hicimos cosas mal, el cepo cambiario fue un error como se implementó; nos quedamos sin dólares, es cierto; hubo un desbalance de divisas que hubo que resolver. Eso es cierto. Ahora, lo que no es menos cierto es que si hubiéramos hecho todo mal Cristina Kirchner no podría ni figurar en las encuestas. El Gobierno también tiene que aceptar que hizo muchas cosas mal. Entonces, o no hicimos las cosas tan mal, o Cambiemos lo hizo peor que nosotros, porque si no Cristina no puede ser historia y a la vez futuro.