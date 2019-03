Con todo, Ayres seguirá produciendo y no planea cerrar locales. Si bien desde la empresa tienen alguna expectativa de una leve recuperación del consumo por el año electoral, reconocen que esta crisis es la más difícil que les tocó atravesar. "Pasamos otros momentos difíciles, pero esta crisis es distinta porque no sabemos cómo termina, más allá de la situación particular de Ayres. De nosotros dependen muchas familias. Nunca en mi vida tuve un cheque rechazado ni incumplimientos y mantuve una conducta de empresa blanca y bien calificada por los bancos", aseguró Isersky.