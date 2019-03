"Desde la empresa hablan de reconversión, pero no están comprando nuevos equipos. Todos los planteos efectuados por la empresa necesitan sí o sí de la aprobación de la organización sindical, no hay procedimiento de crisis que le permita avanzar por sí sola o con el apoyo de la autoridad ministerial", señaló Crespo y aseguró que el sindicato no va a negociar despidos. El sindicato convocó a una Asamblea General de los trabajadores de la fábrica para el próximo martes a las 14.