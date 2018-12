"En ese sentido somos unos de los países más riesgosos y débiles. Estamos en el grupo de los países más afectados, quizás con Turquía y alguno más, pero no muchos y no muy relevantes. Por eso el riesgo país está tan alto también: el mercado nos ve con riesgo y nos castiga. A nivel Gobierno, es un impacto que estaba previsto en las proyecciones y contra el que no se puede hacer mucho más de lo que se hizo: ir al FMI", le explicó a Infobae.