"El fallo de la Corte es muy tajante. Se abre la puerta para reclamos de este grupo de jubilados pero no para el resto. Pueden reclamar por otros temas, pero por esto no", explicó. También quedan excluidos los jubilados y pensionados que aceptaron la Reparación Histórica. "Si el acuerdo ya fue homologado por la Justicia, no hay chances", aclaró.