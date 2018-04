Como explican en su informe técnico, no quisieron caer en el "típico error de pretender comunicar todo en un solo símbolo". Además, evaluaron que en nuestro país no hay un único dato cultural con el que uno se pueda quedar. Por ejemplo, no tenemos una raigambre cultural única como el caso de Perú, cuyo logo hace alusión a las líneas de Nazca. "Nosotros tenemos la variedad del famoso crisol de razas, la génesis de nuestra nacionalidad es muy amplia y diversa como para poder casarse con un solo concepto, es muy difícil", señala el director de FutureBrand.